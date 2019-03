Médina : Un ancien étudiant offre 5.000 tickets aux étudiants de la commune.

Le coordinateur des jeunes de la CATB est venu en appoint aux Étudiants de l'AEERM ( Association des Elèves et Etudiants Résidants à la Médina) à travers un don de 5.000 tickets de restauration à 170 étudiants bénéficiaires. Pape Atoumane Ngom, responsable de la jeunesse de la cellule d'appui pour le triomphe du benno et par ailleurs parrain de l'événement, a exhorté les étudiants à suivre les pas de leurs anciens et de contribuer au développement social de la commune.