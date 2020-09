Médina Sy / Macky Sall dans le champ de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine : « Je voudrais rendre hommage à tous les chefs religieux qui sont dans l'agriculture »

Dans le cadre de sa tournée agricole, le président de la République a visité le champ du défunt khalife de Tivaouane, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine qui se trouve dans la commune de Diank Souf (Médina Sy)



« Ce champ de 500 ha est le champ de la famille de Serigne Abdou Aziz sy Al Amine ( Que Dieu l'accueille dans son paradis). Serigne Abdou Aziz a été un grand agriculteur. Il était khalife et pendant qu'il était khalife, c'était un grand agriculture. Ici à Médina Sy, il produit sur de grandes quantités de terre, il produit de l'arachide en abondance, du mil etc. Aujourd'hui, ce sont ses enfants qui ont repris le flambeau et c'est pourquoi, je voudrais les remercier parce qu'ils ont perpétué l'héritage ».



Une occasion aussi pour lui de décerner un satisfecit à l'ensembles des guides religieux qui ont fait de l'agriculture une priorité. « Les chefs religieux peuvent nous apporter beaucoup dans l'agriculture parce qu'ils acceptent de travailler la terre et cela donne de la fierté au Sénégal, qu'on puisse voir des champs de ces dimensions. Et c'est pourquoi, je voudrais rendre hommage à tous les chefs religieux qui sont dans l'agriculture, et cela mérite le soutien de l'État pour qu'on les accompagne dans la mécanisation, les intrants comme on le fait pour les agriculteurs individuels...»