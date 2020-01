Médina Set : Des jeunes et femmes se mobilisent derrière Bamba Fall pour rendre le quartier propre.

« Médina quartier propre » c'est la mission portée par les jeunes et femmes qui se sont attelés à nettoyer et à balayer les rues et ruelles pour un cadre de vie plus sain. Cette 7e édition s'est collée à l'appel du chef de l'Etat pour un Sénégal zéro déchet. Médina qui estime avoir devancé le président de la république dans cette démarche, compte poursuivre les activités de nettoiement jusqu’à la veille de la fête de l’indépendance pour accueillir les festivités dans de meilleures conditions de propreté et d’hygiène. Les populations armées de courage se sont mobilisées derrière le maire Bamba Fall.