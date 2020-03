Médina / Sensiblisation au Covid-19 : Youssou Dial rejoint la CATB pour péréniser les actions

Très présent dans les activités sportives, le membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football veut suivre les traces du directeur général de la Caisse de dépôt et de consignations.

Youssou Dial, qui a participé à l’éveil des jeunes de la Médina dans la prise de conscience des priorités, a voulu montrer cette fois-ci que l'heure est à l'union des forces dans le but d’éradiquer cette pandémie qui fait actuellement des ravages dans le monde.



Ainsi, il a initié une action de sensibilisation et des populations de la Médina en leur octroyant des produits désinfectants pour se laver les mains et se protéger contre le Covid-19.



Le vice-président du Jaraaf invite les bonnes volontés de la commune à s'investir dans cette même logique citoyenne pour qu'ensemble, ils arrivent à vaincre cette maladie.