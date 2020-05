Médina / Reprise des cours : Le maire Bamba Fall procède à la désinfection des salles de classe.

Pour permettre aux élèves de "reprendre les cours dans les conditions souhaitées et favorables à l'apprentissage", le maire de la Médina, fidèle à sa démarche de lutte contre la Covid-19, a procédé aujourd'hui à la désinfection des établissements scolaires de sa commune.



Avec la présence du représentant des parents d'élèves, des enseignants et du service d'hygiène, Bamba Fall a assisté à cette oeuvre des "soldats de la propreté" pour que les élèves puissent reprendre le 02 prochain, les cours.



Il a été également occasion, pour la maire de Médina, de donner du gel hydroaloolique, des masques pour lutter en permanence contre cette maladie qui est toujours parmi nous.



Faisant partie des communes les plus touchées de Dakar, la Médina a très tôt entamé sa campagne de lutte et compte la pérenniser, selon le maire Bamba Fall en compagnie bien sûr, de toutes les couches de la Médina pour espérer freiner le rythme de propagation de la Covid-19.