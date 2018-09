Médina : Remise de financement aux cinq groupements de femmes des Allées du centenaire et de Gibraltar

Ils sont au total cinq groupements de femmes évoluant entre les Allées du centenaire et Gibraltar, à avoir reçu un financement de 5 millions de francs Cfa de l'association Proxim Médina, un démembrement de la Cellule d'appui pour le triomphe de Benno de Cheikh Ba, responsable politique Apr à la Médina.

Ce financement entre dans le cadre de la promotion de l'autonomisation des femmes afin qu"elles deviennent des créatrices d'emploi et non des demandeurs d'emploi, explique le coordinateur de la CATB.

Du côté des bénéficiaires, elles se félicitent de l'acte et promettent de faire une bonne utilisation de ces fonds...