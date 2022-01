Médina : Marième Thiombane roue de coups une femme enceinte de 9 mois et écope 2 ans de prison dont 3 mois ferme.

Au moment des faits, la partie civile Amy Collé Diouf, était enceinte de 9 mois et 7 jours de grossesse. Il ressort de l'économie des faits de la procédure, que l'époux, le sieur Touré, a porté plainte parce que son épouse a été victime d'une agression physique. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises avant d'être opérée.



Entendue après sa césarienne, la femme a confirmé les déclarations de son époux. Mieux, elle a soutenu que la dame Marème Thiombane lui a donné deux coups de bol sur la tête et au ventre. Mohamed, le fils d'Amy Collé, a eu le réflexe de filmer la scène lorsqu'il a entendu les cris de détresse de sa maman. Les vidéos ont été remises au commandant de police qui a procédé à l'arrestation de la prévenue Marème Thiombane. Jugée ce mercredi 19 janvier 2022 devant la barre du Tribunal d'Instance de Dakar, elle continue de nier les faits qui lui sont reprochés.



Amy Collé Diouf, plaignante dans cette affaire, a déclaré que la prévenue l'a trouvée sur la terrasse en train de faire le linge et elle l'a menacée. "Elle m'a traitée de tous les noms d'oiseaux. Mon fils qui a été témoin des faits, a commencé à filmer. Lorsqu'elle m'a frappée, je ne savais plus où j'étais", se plaint-elle.



À la barre, Marème Thiombane déclare n'avoir jamais touché la partie civile et elle fait savoir que c'est elle qui l'a attaquée en premier. "Nous logeons tous au troisième étage. C'est mon fils qui a coupé sa ligne. Elle m'a agressée en me jetant un bol sur le bras. Et pire, elle a ramassé un projectile et elle m'a poursuivi jusqu'à ma chambre", se dédouane-t-elle.



Elle soutient mordicus n'avoir jamais détenu de bol alors que les vidéos montrent la mise en cause un bol à la main.



Selon le conseil de la partie civile, c'est une affaire qui dépasse l'entendement, la cruauté. "Elle a fait preuve d'une méchanceté maladive. Elle se trouve à 9 mois 7 jours de grossesse. Le bébé et sa mère pouvaient y laisser leur vie. Son mari a dépensé plus d'un million de francs pour les ordonnances et autres. Cette dame a toujours gardé sa sérénité", a plaidé la robe noire qui demande une somme de 1 million 500 mille francs Cfa pour dommages et intérêts.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public estime que le tribunal a suffisamment d'éléments pour entrer en voie de condamnation. « Le petit Mohamed a éclairé la lanterne du tribunal et l'état de grossesse constitue une circonstance aggravante », indique la parquetière.



Suffisant pour le substitut du procureur de demander qu'elle en soit déclarée coupable et condamnée à la peine maximale de 2 ans ferme.



La défense sollicite la clémence du tribunal et une application bienveillante de la loi pénale si le juge estime que son client est coupable. Le tribunal après en avoir délibéré, a déclaré la prévenue coupable avant de la condamner à 2 ans d'emprisonnement dont 3 mois ferme assortis d'une amende d'un million.