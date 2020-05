Médina : La CATB soutient les élus de la commune

Continuant ses actions dans le cadre de l’appui en denrées alimentaires aux populations de la Médina, Cheikh Ahmed Tidiane Ba a cette fois ci, choisi les élus de la commune. Ces derniers se sont réjouis de ce geste noble qui ne tient pas compte des sensibilités politiques. Ce sont donc des conseillers municipaux, des délégués de quartiers, artistes ou encore des notables qui ont tous salué cet acte du directeur général de la Caisse de dépôts et de consignations qui n’est pas d’ailleurs, nouveau dans ses œuvres sociales. Ces bénéficiaires remercient toute la CATB et invitent aussi tous les habitants de la Médina à œuvrer dans cette même lancée que l’ancien Dg des impôts et des domaines pour l’intérêt de la commune.