Médina : L'effondrement du pan d’un immeuble fait cinq blessés

A la Médina, le maire de la commune d’arrondissement avait recensé plus d’une centaine d’immeubles qui devraient être démolis par mesure de sécurité car leur durée de vie a expiré et d’ailleurs menacent ruine. Le sous-préfet de Dakar-Plateau et le commissaire du 4ème arrondissement sont déjà sur les lieux pour constater les dégâts. Nous y reviendrons !

Encore un effondrement de bâtiment à la Médina. Cette fois et en l'espace de quelques jours, sur la même rue, un autre bâtiment a vu un pan s’effondrer dans la nuit du lundi au mardi vers 2 heures. Il y a eu plus de peur que de mal étant donné qu'aucun mort n’est à déplorer. Toutefois, cinq blessés ont été enregistrés.Le propriétaire de la maison, selon les informations glanées sur place, a très tôt et rapidement fait évacuer sa famille vers une destination inconnue.L’accident a eu lieu à rue 37X18 où un bâtiment s’était déjà effondré il y a quelques semaines, faisant deux morts...