Médina : Grogne des commerçants du marché Tilène contre le maire Bamba Fall

Les commerçants du Marché Tilène ont crié leur ras le bol ce lundi. C'est à travers une pétition "Propreté et désencombrement" qu'ils dénoncent l’état dans lequel se trouve leur lieu de travail. ‘’Le véhicule qui doit ramasser les ordures ne se pointe que vers 10 heures. Et le marché devrait être nettoyé tous les 6 mois ne l'est guère." Le pire, selon Alpha Amadou Thiam, porte-parole des commerçants dudit marché.



Il en a profité pour fustiger le comportement des fumeurs qui fréquentent la terrasse du marché de Tilène et qui posent régulièrement des actes répréhensibles. Ce qui constitue un danger pour lesdits lieux.



Après avoir initié un point de presse pour se faire entendre, et faire signer une pétition dont copie sera remise au gouverneur, au préfet et au maire de la commune de Médina, en l’occurrence Bamba Fall. Les commerçants annoncent qu’ils ne comptent pas laisser perdurer une telle situation d'insalubrité. Un plan d’action a été élaboré, renseigne M. Thiam, qui signale que ses collègues et lui n’excluent pas de prendre les mesures adéquates qui s’imposent pour obtenir gain de cause.



Nos démarches pour recueillir le point de vue du maire Bamba Fall sur les faits qui lui sont reprochés n'ont pas abouti...