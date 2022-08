Médina Gounass - Trafic de bois : trois personnes appréhendées et placées en garde à vue

Trois personnes qui se livraient à un trafic de bois ont été appréhendées hier dans la commune de Médina Gounass, alors qu’elles transportaient un camion rempli de planches et de poutrelles en Kapokier et Dimb. En effet, selon nos informations le Chef de Brigade de Bonconto aurait reçu une information sur un trafic que livreraient des hommes avec un camion chargé de bois dans la commune de Médina Gounass. Par chance, l'équipe chargée de mettre la main sur ces faussaires a trouvé le camion stationné dans un village à la suite d’une panne de carburant. C’est le chauffeur et l'apprenti qui ont d’abord été mis en position de garde à vue. Le propriétaire du camion venu s’enquérir de l’affaire sera lui aussi arrêté. Il a indiqué aux agents des eaux et forêts que les produits sont composés de 250 planches et 160 poutrelles en Kapokier et Dimb.