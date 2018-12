Médina / Exposition de produits locaux : Cheikh Ba au chevet des femmes de Ngaraaf pour leur autonomisation

Ce dimanche 2 décembre 2018, s'est tenue à la maison de la culture Douta Seck, une exposition de produits locaux par les femmes de Ngaraaf. Cette initiative sous le thème : "produire, transformer et consommer local", a vu l'appui de la structure "Proxim" œuvrant généralement dans le social, mais aussi de la CATB ( cellule d'appui pour le triomphe du Benno). À cette occasion, le DG des impôts et domaines Cheikh Ba a donné des financements aux femmes et autres couches de la localité pour répondre aux exigences sociales visées par Proxim'Médina.