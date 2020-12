Médina El Hadj : Le mouvement Kolda debout arrache Kabirou Diao, responsable du Pastef les patriotes d’Ousmane Sonko.

Kabirou Diao, responsable du parti politique Pastef (les patriotes) de la commune de Médina El Hadj a été décroché par le mouvement Kolda debout. La nouvelle est tombée lors de la distribution de kits scolaires aux élèves issus de couches vulnérables par le mouvement (MKD) dans cette commune ce lundi 07 décembre. Ainsi, Kabirou Diao et Cie, ex Pastef, ont rejoint le mouvement après le ralliement de Kadidiatou Boiro, ex Act d’Abdoul Mbaye le week-end passé.



Le mouvement Kolda debout continue de s’agrandir aussi bien dans la commune que dans le département, voire la région, avec à sa tête Abdourahmane Baldé alias Doura.



À en croire Kabirou Diao, ex Pastef, « nous rejoignons le mouvement Kolda debout car nous nous reconnaissons dans ses actions concrètes. Mais également notre départ du Pastef est dû à un manque notoire de considération par les dirigeants de ce parti à notre égard. C’est pourquoi sans réfléchir nous nous sommes joints au mouvement Kolda debout pour son engagement aux côtés des populations. Nous avons vu les actions du mouvement qui sont pour le développement des populations et non le contraire. Voilà autant de raisons qui font que nous sommes convaincus qu’ensemble nous pourrons réussir des lendemains meilleurs. Nous voulons que le mouvement aille au-delà de ses actions humanitaires en ayant des responsabilités politiques. »



Représentant le président du mouvement Abdourahmane Baldé à cette cérémonie, Mamadou Diallo estime que c’est petit à petit que l’oiseau fait son nid. Et ce geste fait à l’endroit des enfants issus des couches vulnérables n’est qu’un départ vers un futur prometteur...