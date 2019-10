Médina / Don de fournitures scolaires : Proxim’ Médina rejoint le concept «Ubi Tay, Jang Tay»

L’année scolaire 2019-2020 a débuté et les élèves vont progressivement regagner les salles de classe sur toute l’étendue du territoire national.

À la Médina, 3 ans après avoir primé les meilleurs élèves, l’association Proxim’Médina sous l’impulsion de Cheikh Ahmed Tidiane Ba qui est en même temps le leader de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno, a encore appuyé les élèves à travers le concept «Ubi Tay, Jang Tay.»

L’actuel Directeur Général de la Caisse des Dépots et Consignations, en pur produit de l’école de la Médina, s’est fait un devoir de donner des lots de fournitures scolaires aux élèves des différentes écoles en passant par l’école Babacar Ndiaye Wack 1, Nago Samb, Gibraltar 2 jusqu’à l’école Mamour Diakhaté où Cheikh Ba a fait ses études élémentaires.

En retour, les acteurs de l’éducation lui ont témoigné toute leur reconnaissance pour l’appui multiforme qu’il leur apporte. «Le concept "Ubi Tay, Jang Tay" et le retour à l’école de base, auxquels Cheikh A.T Ba répond vont contribuer à la facilitation de l’apprentissage des élèves», soutiendra Elimane Ly, le président des parents d’élèves de l’école Mamour Diakhaté.



Les bénéficiaires directs, qui ne sont personne d’autre que les enfants, ont salué cette œuvre de bienfaisance de Cheikh Ba, avant de promettre de fournir les efforts nécessaires pour répondre au vœu cher de leurs parents qui est d’apprendre et de faire partie des élites de ce pays...