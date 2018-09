Medina Cherif : « Notre objectif est d’avoir plus de 90% des électeurs inscrits. Mais l’objectif ultime ce n’est pas le parrainage c’est… » (Mamadou Gano, maire)

Les populations de Médina Cherif, commune située dans la région de Kolda (Sud), sont sorties comme un seul homme pour assister au lancement officiel de la campagne de parrainage pour le compte de leur candidat, le Président Macky Sall.



En effet, sur invitation de l’édile de la commune, Le Pr. Mamadou Gano, elles sont venues des quatre coins de la commune pour « prouver s’il en est encore besoin qu’elles sont plus que jamais déterminées à réélire le Président Macky Sall», a dit le Pr Gano.



« Notre objectif est d’avoir plus de 90% des électeurs inscrits. Mais l’objectif ultime ce n’est pas le parrainage. C’est de permettre au Président Macky Sall de gagner dès le premier tour avec le plus large score possible. Et je suis persuadé que la commune de Médina Cherif fera dans la région l’un des meilleur score et même au plan national », renchérit le maire.