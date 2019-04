Médina: Cheikh Ahmed Tidiane Bâ prend en charge 100 jeunes à travers le concept "j'ai 12ans, j'améne mon parent à la mecque".

Faire de ces enfants des citoyens modèles en 2035, tel est le défi que s’est lancé Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane BA, Directeur Général des Impôts et des Domaines et par ailleurs Président de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno. Ce dernier a rencontré hier, dans son quartier de la Médina les 100 jeunes du Camp Ados qu’il a pris en charge depuis un an.

2035, c’est dans une quinzaine d’années et le directeur Général des Impôts et Domaines, Cheikh Ahmed Tidiane BA, par ailleurs Président de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno, s’est fait le pari de faire de ces 100 jeunes du camp des adolescents, des citoyens modèles. Ces jeunes filles et garçons qui sont été sélectionnés sur la base des résultats scolaires comptent relever ce défi et ils l’ont fait savoir hier à leur parrain.

En initiant un tel projet pour prendre en charge 100 jeunes élèves de la Médina, le Président de la CATB a voulu innover avec un concept « J’ai 12 ans, j’amène mon parent à la Mecque ». Histoire de permettre à l’enfant de pouvoir identifier son objectif, de connaître le chemin à suivre pour atteindre l’objectif qui est de bâtir un avenir radieux, dont la finalité est de devenir un modèle dans une société émergente à l’année 2035.

Au cours de cette rencontre qui avait vu la présence des parents, et des encadreurs, le Directeur Général des Impôts et des Domaines a exhorté les enfants à cultiver l’excellence et a surtout suggéré les parents à surveiller les enfants.

Il a ensuite octroyé deux billets pour le pèlerinage à la Mecque à deux enfants, notamment Aminata Nabi Sall élève en classe de CM1 à l’école Anne Marie Javouhey, avec une moyenne (19, 03) et Ady Touré à l’école Mour Diop avec une moyenne (16, 93). Des performances qui dépassent l’entendement.

Enfin le Directeur Général des Impôts et des Domaines, par ailleurs Président de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno a saisi cette occasion pour offrir dix billets du pèlerinage à la Mecque à ses militants et sympathisants de la CATB.