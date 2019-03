Médina/Bilan de la présidentielle : l'apport des femmes reconnu par les responsables politiques

Après l'élection présidentielle, les responsables politiques de la Médina (Seydou Guèye, Cheikh Ba, Papa Abdoulaye Seck et Maïmouna Ndoye Seck) ont jugé que les militantes se sont distinguées par leur travail remarquable. Arame Diagne, militante de Benno Bokk Yakaar et fervente femme politique du Ps, a tenu à féliciter toutes les femmes et politiques qui ont participé à la victoire dans la Médina.