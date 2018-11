Médina Baye : le président Macky Sall revient sur son enfance à Kaolack

Alors qu'il était venu apporter son ziar et soutien à la famille de Baye Niasse de Kaolack, le président de la République s'est souvenu de son passage à Kaolack, notamment au lycée Valdiodio Ndiaye."Je me souviens, lorsqu'on venait faire la prière du vendredi ici à Médina Baye. Et je rends grâce à Dieu d'être revenu ici en tant que président de la République du Sénégal", martèle le chef de l'Etat sous les applaudissements des fidèles venus de divers horizons du monde.

De propos bien accueillis par la famille religieuse qui n'a pas manqué de monter sa satisfaction au président Macky Sall. "Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous aujourd'hui en ce jour d célébration de la naissance du prophète. Tout peuple est satisfait de vous ", dixit Sérigne Mahi Ibrahima Niass.

Celui-ci n'a pas manqué de formuler des prières à l’endroit du président Macky Sall. "Nous vous souhaitons le meilleur. Les obstacles ne manquent pas, vue la situation un peu tendue. Vous êtes une chance pour le Sénégal, car c'est avec votre magistère que nous avons du pétrole et du gaz", rappelle le frère cadet du khalife dans son discours d'ouverture...