Médina Baye : Une quinzaine de pays envoie leurs délégations dans la cité religieuse.

À quelques petites heures des obsèques du Khalife général de Médina Baye, les délégations étrangères continuent de rallier la cité religieuse.



Actuellement, plus de 15 pays ont envoyé leurs délégations dans la cité de Baye Niass. Les chefs religieux du monde ne sont pas en reste dont le calife général de la Tidjania, Sidi Ali Belarbi (petit-fils de Cheikh Tidjani), le khalife général de la Faydatidianiya au Ghana et le grand imam Shehou Usman Nuhu Sharabutu etc. Les pays concernés sont dans l'immédiat, le Burkina Faso, l'Algérie, la Côte d'ivoire, le Ghana, le Nigéria, le Niger, la Mauritanie, le Mali, le Maroc, l'Egypte, la Palestine, entre autres...