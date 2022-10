Médina Baye : Un vent de changement souffle sur la cité religieuse.

Mais qu'est-ce que Baye Ciss a évoqué lors de sa sortie?



L'homme d'affaires a regreté le ruissellement des eaux de pluie sur la tente qui est dressée sur l'esplanade pour abriter les événements religieux. Baye Ciss d'ajouter que Médina Baye mérite de grandes innovations en vue de répondre aux aspirations des guides religieux dont le khalife, l'imam de la grande mosquée, le porte-parole, etc... En outre, M. Ciss a déploré les manquements liés à l'accueil, à l'hébergement et à la restauration de certaines délégations avant d'appeler à l'apport d'un nouveau souffle dont l'objectif principal est de corriger ces imperfections à travers l'implication de ceux ou celles qui seront en mesure de changer cette donne. "Médina Baye mérite plus que ça", a conclu Baye Ciss.



Quelles sont les différentes réponses émanant du mouvement "Ansaroudine" et du comité en charge des activités et manifestations de la Fayda (Comaf)?



Il a été relevé lors des différentes sorties que les deux entités peinent à collecter les ressources financières adéquates pour répondre à certains besoins. Le peu de moyens financiers disponibles tout au début du gamou en attendant la réponse des services étatiques émane des membres de ces deux structures, mais sont loin d'être suffisants pour assurer la prise en charge, bien que d'autres associations notamment de jeunes, apportent cette année leur partition. Dans les déclarations des uns et des autres, il a été lancé un appel afin que toutes les ressources humaines de la cité puissent se joindre à la dynamique, même pour les voix jugées "discordantes".



Quelles sont les choses à améliorer?



Selon certaines autorités religieuses, il va falloir mettre l'accent sur la construction d'autres logements pour l'hébergement de l'ensemble des délégations, y compris la presse, retaper les routes secondaires, les rues et ruelles, réfléchir sur les voies et moyens pour matérialiser le projet d'assainissement de la cité de Mawlana Cheikh Al Islam, la liste étant loin d'être exhaustive...