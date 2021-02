Médina Baye : Serigne Mansour Niass inhumé au cimetière de la cité religieuse.

Le fils de Serigne Mamoune Niass a rejoint cet après-midi sa dernière demeure à Médina Baye. Serigne Mansour Niass a été inhumé au niveau du cimetière de la religieuse.



La cérémonie de levée du corps a vu la présence du Khalife général de Médina Baye, de l'imam de la grande mosquée, de son frère Baye Mamoune Niass et de l'ensemble des autres membres de sa famille.



Les fidèles talibés non plus n'ont pas été en reste. Ils sont venus d'un peu partout pour rallier ce lieu mythique où fils et petits fils de Baye Niass sont enterrés...