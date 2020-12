Médina Baye / Serigne Mahy Niass : « Hormis Baye Niass, Seyda Mariama Niass est la première icône du 20 ème et du 21 ème siècle... Elle est la mère de tous les musulmans... »

De son côté, le Khalife général de Médina Baye a fait savoir que Seyda Mariama Niass est la première icône, au delà de ses parents, du 20ème et du 21ème siècle. Serigne Mahy Ibrahima Niass a ajouté que la fille de Cheikh Al Islam représentait la générosité par excellence, la gentillesse, l'engagement islamique etc...



Selon lui, c'est la mère de tous les musulmans qui est aujourd'hui partie à jamais. "Elle était ma grande sœur. Elle était une amie, une confidente. C'est auprès d'elle que j'ai appris comment parler au monde diplomatique car j'écrivais ces correspondances. À travers RFI, la France a reconnu son travail ainsi que le monde entier. Elle a laissé derrière elle des enfants qui sont aujourd'hui des experts, des professeurs d'université, des banquiers etc. Je remercie ceux qui ont rendu hommage à ma sœur dont le président de la République, Guy Marius Sagna, Aly Ngouille, Idrissa Seck, entre autres...