Médina Baye : Ralliement de mère Aïda Bitèye du Grand Parti de Gakou dans le mouvement KREM de Pape Demba Bitèye

Dans le cadre de leurs visites de proximité, le Président Pape Demba Bitèye et sa délégation ont été reçus par mère Aïda Bitèye à Médina Baye, ce 19 février pour officialiser son ralliement au Krem.



L'objectif de cette visite entre dans le cadre de l'élargissement de la base électorale pour le Président Macky Sall. À l'occasion , la nommée mère Aïda Bitèye, " une maman engagée sur le terrain politique dans le Grand Parti de Gakou, s'est résolument déterminée à quitter ce parti pour accompagner le Président Bitèye pour réélire Macky Sall le 24 février".



Madame Bitèye dans son mot de bienvenue, s'est félicitée de cette rencontre avec le Président Pape Demba et s'est aussi engagée avec ses militants à travailler aux côtés des membres du mouvement " Krem" afin de donner un second au Président Macky Sall dès le 1er tour...