Médina Baye : Les journalistes rentrent bredouilles...

Selon une source de Dakaractu, le khalife général de Médina Baye n'a jamais convié les journalistes à une soi-disant conférence de presse, après la prière du vendredi.



Et pourtant, un communiqué a été envoyé à tous les correspondants régionaux de Kaolack via leur groupe WhatsApp, les invitant à couvrir cette déclaration portant sur l'actualité. "Le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass fera face à la presse demain, après la prière du vendredi, à la grande mosquée de Médina Baye. il va se prononcer sur l'actualité. Toute la presse y est conviée..."



D'ailleurs, après la prière de ce vendredi, tous les journalistes et techniciens s'étaient mobilisés, caméras et micros en mains pour la couverture de l'événement.



Sur place, un bras droit du Khalife a informé ces derniers que le guide religieux n'a jamais convié qui que ce soit à une soi soi-disant conférence de presse. Un avis plus tard confirmé par le guide religieux lui-même.



Dans la foulée, son secrétariat nous envoie un communiqué. " Nous tenons à rappeler que le Khalife général de Médina Baye ne fait pas une conférence de presse par rapport à quelconque situation ou évenement. Il le fait comme d'habitude à chaque vendredi aprés la prière s'il a le temps pour s'addresser aux disciples de Cheikh Ibrahim Niass..."