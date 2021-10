Médina Baye-Léona Niassène / Free au cœur du Maouloud : Plus de 100 sites dans la région pour une connectivité incomparable... Les guides religieux saluent l'engagement de l'opérateur Télécom...

Une forte délégation de l'opérateur Télécom Free a effectué une visite au niveau des foyers religieux de Kaolack, à savoir Médina Baye et Léona Niassène.



Le directeur général de Free, Mamadou Mbengue, qui a conduit ladite délégation, s'est prononcé sur les dispositifs pour "soutenir davantage le réseau afin que tous les pèlerins puissent avoir une connectivité incomparable et y avoir accès à des tarifs très accessibles."



Free a également mis en place 100 sites dans la région de Kaolack et près du tiers de ces sites a un accès à la 4G+ (une connectivité à internet qui est très rapide).



La délégation a aussi apporté une contribution conséquente aux Khalifes généraux pour les besoins du Maouloud afin de les soutenir par rapport aux dépenses auxquelles ils font face pendant l'événement religieux. Il s'agit d'abord d'une contribution financière, mais aussi celle en nature ( des denrées alimentaires, des bœufs, des nattes etc...)