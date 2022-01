Médina Baye : Le khalife, l'imam et les deux candidats Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye se recueillent au mausolée de Baye Niass.

Après la prière du vendredi, le Khalife général de Médina Baye, l'imam de la grande mosquée et les deux candidats de Benno Bokk Yakaar à Kaolack se sont recueillis au niveau du mausolée de Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye.



Le Khalife général, Serigne Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass et l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé, en ont profité pour prier pour les deux candidats du président Macky Sall afin que leurs vœux soient exaucés au soir du 23 janvier 2022.



Les deux candidats sont ainsi retournés chez eux confiants et prêts à aborder le tournant suprême...