Médina Baye: Le Président Macky Sall fait ses adieux au khalife Serigne Mahi Niass et lui confie sa famille politique

Le Président Macky Sall et sa délégation ont été reçus ce mardi par le khalife général de Médina Baye. Au cours de cette visite de courtoisie, le chef de l'État a saisi l'occasion pour faire ses adieux au guide religieux tout en lui confiant sa famille politique.



Une famille politique qu'il a d'ailleurs appelée à l'union pour les defis futurs. Il a insisté à ce que les responsables politiques notamment ceux de Kaolack puissent travailler en synergie dans l'atteinte des résultats escomptés.



S'adressant au khalife général de Médina Baye, le Président Macky Sall a indiqué que le guide religieux est un apôtre de la paix pour avoir joué un rôle majeur dans les conflits au Soudan, au Niger et au Sénégal. " Vous êtes un savant, un pédagogue et j'aime écouter vos enseignements", a indiqué le chef de l'État. Il a salué le rôle de Médina Baye en mettant l'accent sur sa dimension internationale parce que regroupant plusieurs nationalités etc.



Le Président Macky Sall a sollicité des prières auprès du khalife général de Médina Baye. " Continuez à prier pour le Sénégal...L'islam fait partie de notre quotidien...Je suis le premier président de la République à avoir baptisé une université publique celle appelée USSEIN au nom d'un guide religieux qui est Baye Niass".



En conclusion, il a rappelé les efforts de l'État dans le financement des Daara à l'image des écoles publiques. D'après lui, plusieurs milliards de Fcfa ont été investis cette année dans le développement de l'enseignement coranique...