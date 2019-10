Médina Baye / Laylatoul Khatmiya : Les préparatifs vont bon train pour la nuit dédiée à Cheikh Ahmad Tidiane Cherif

La famille Dème de Médina Baye prépare activement la nuit communément appelée " Laylatoul Khatmiya". Ce mardi, le comité d'organisation et les chefs de service se sont réunis autour d'un comité départemental de développement (CDD) afin de prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne organisation de cette nuit. Au sortir de cette rencontre, les autorités administratives ont promis de prendre les devants pour satisfaire les besoins exprimés par le comité d'organisation tels l'eau, l'électricité, la sécurité, la santé etc.



À rappeler que cette nuit coïncide avec l’accession de Seydina Cheikh Ahmad Tidiane (rta) au degré le plus élevé de la sainteté spirituelle. Elle a été célébrée en premier au Sénégal par Cheikh Hassan Dème (Thierno)...