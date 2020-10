Médina Baye : La ziarra d’Ahmed Tijani Ben Omar, l’américain qui chante Baye Niass partout à travers le monde.

Érudit islamique américain, d’origine ghanéenne, Ahmed Tijani Ben Omar, un des fidèles compagnons de feu imam Hassane Aliou Cissé fait chaque année le déplacement à Médina Baye pour venir témoigner sa fidélité et son attachement à la confrérie ainsi qu’à la Fayda de Cheikh Ibrahima Niass. Ouléma de renommée internationale connu pour son érudition et ses nombreuses séances de récitation du Coran et des écris de Baye Niass, Ahmed Tijani a effectué sa ziarra dans le mausolée de Baye Niass comme à l’accoutumée avec des louanges à l’endroit de son guide spirituel, Cheikh Ibrahim Niass. Les larmes aux yeux, il a clôturé ses prières sur fond de témoignages sur la dimension internationale de Cheikh Al Islam.