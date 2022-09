Médina Baye : La date du gamou fixée au 08 octobre.

Les autorités religieuses de Médina Baye ont officiellement annoncé la date retenue pour le Maouloud.



Ainsi, il a été décidé cette année que l'événement religieux aura lieu le 08 octobre prochain.



Présentement, les structures en charge de coordonner les activités et manifestations de la cité et l'aspect technique du Gamou à savoir le Comaf et le mouvement Ansaroudine s'activent à travers les différentes commissions mises en place pour boucler les derniers réglages...