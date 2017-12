Médina Baye : La cité religieuse célébre ce jeudi le Gamou-watt

Une semaine après la célébration de la naissance du Prophète (PSL), communément appelée "Gamou ou Maouloud", c'est le jour du Gamou-watt ou baptême à Médina Baye.



Venus des différentes localités du pays et de la sous-région, les fidèles rallient Kaolack pour prendre part à la célébration.



Actuellement, les délégations sont en train d'être reçues par les autorités religieuses dont le Khalife et l'imam de la grande mosquée.



Comme à l'accoutumée, une cérémonie de récital de Coran sera initiée et des prières faites à l'endroit de la communauté musulmane, notamment au profit du peuple palestinien, suite à la décision du président américain de délocaliser l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.