Médina Baye : La cité religieuse célèbre aujourd'hui le Gamouwatt.

Le Gamouwatt ou l'anniversaire de la naissance du prophète est célébré ce jeudi à Médina Baye. À l'image du Gamou, les fidèles vont encore rallier la cité de Baye pour répondre à l'appel des guides religieux. Ainsi, la matinée sera consacrée aux "ziars" chez les guides religieux et aux rencontres d'échanges et de partage sur la vie et les œuvres du prophète Mahomed (Psl)...