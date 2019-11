Médina Baye - La cité lumineuse (Par Papa Ibrahima Diassé)

Cité sans tâche, tout nous rapproche de toi,



La belle élue attachée au Coran, ta seule loi



Divinement bénie, tu es lustrée dans les secrets de Medinatoul Mounawar



Tes sources même étant intimement liées à celles de Kawthar







Hauts cieux et sous-sol communiquent par les ondes de tes boulevards



À tes périphéries leurs forces jumelées, ils sont guidés par les sons mystiques du sitar







Le ciel obéit à tes Psalmodies et caresse comme un père aimant tes minarets les vendredis



Il te supplie de hausser encore le ton



Dans ta longue marche de quête du don



Divin, eh oui, qui te consacre le statut de capitale des érudits







Tes parfums rappellent Makkah qui n’est point loin



Elle est nichée là quelque part, bien à tes soins







Son Tawaf cadencé. Ses lustres de grande beauté, amènes



Mais ta lumière elle, est Medinoise



Médina Baye, n’est-ce pas cette cité lumineuse en phase



Avec tous. Même Al Aqsa, bien qu’elle soit plus ancienne.







C’est ici que s’est établi Cheikh Al Islam



C’est ici même que Baye a fait pérégriner les premières âmes



C’est d’ici donc que se sont propagés par bonheur les secrets de la Fayda



Encore ici est conservé soigneusement l’héritage spirituel de Aboul Abass, fondateur de la Tijania







Point de convergences, foire des chapelets



Où l’oud domine dans l’armoire de ta parfumerie



Enivrante; les cœurs s’égaillent face au cristallisant reflet



Des miroirs miracles de la puissance du Jazbou qui guérit.







A travers ce sanctuaire de purification spirituelle que tu demeures



Où se mouillent les esprits stériles !



De soufisme, ils sont abreuvés sans terreur



Horreur aspiré sur leur chemin, leurs actions dociles !







Ô Médina Baye continue à gronder, le sommeil est ôté de ton lexique



Des quatre côtés, tu es suffisamment nourrie de Latif



A l’extérieur, Basmala raisonne sur tes murs expressifs



A l’intérieur, Istihfar impose sa transmission endémique







Les Salât Alan Nabi (PSL) embellissent ton chaleureux paysage dompté



Saupoudré de zikrs rafraîchissants pour les mémoires, toutes regroupées !







Berceau de savoir, l’ignorance s’arrête au seuil de tes frontières



Elle est allergique à tes canaux de savoir distillés



Gare à ceux qui te tournent le dos, ils seront toujours sans repères



Sevrés de connaissances gnostiques révélés dans les livres compilés.







Terminus des mystères de toutes les cités bénies qui ont migré, tu amortis et les chocs et les pulsions humaines



Ton air pur filtre tel un tamis magique nos péchés, mêmes les plus vilaines







Tes eaux douces abondantes, essuient la plante de nos pieds; ainsi la course des hommes en grande masse finit sur ton sol



Aux grains sacrés, à la couleur nacrée. Centre focal, destination de tous les vols







Soumis au décret divin, sous tes cieux sans crainte



L’atmosphère douce, je soulage mes peines



Connecté, moi le miséreux esclave d'Allah, mes vannes pleines



Lorsque retentissent les mélodies de Gorka bien saintes







Papa Ibrahima Diassé