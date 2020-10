Médina Baye : L'émir de Kano fait l'éloge de la tariqa tidjaniya et sollicite les prières du khalife pour le « succès de son émirat »

En visite à Médina Baye pour présenter leurs condoléances et renouveler leur allégeance au nouveau Khalife de Médina Baye, l'émir de Kano, El Hadj Aminou Ado Bayoro et sa forte délégation ont prié ce vendredi à la grande mosquée de la cité religieuse.



À cette occasion, l'émir de Kano a mis l'accent sur les premières visites de Cheikh Al Islam au Nigéria ayant poussé des millions de nigérians à épouser la tariqa tidjaniya qui, selon lui, est une voie pour l'agrément de Dieu. El Hadj Aminou Ado Bayoro a ainsi invité l'ensemble des talibés à renouveler leur fidélité à cette tariqa et promis de continuer à porter le flambeau au grand bonheur de ses aïeux dont El Hadj Abdoulaye Bayoro, qui ont eu la chance d'accueillir Baye Niass à Kano.



Concernant le rappel à Dieu du défunt khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, de Seyda Fatoumata Zahra Niass et de Cheikh Mouhamadou Moctar Niass, le Roi de Kano a présenté les doléances de la délégation et de l'ensemble des populations du Nigéria au Khalife de Médina Baye.



Après les prières qu'il a formulées à l'endroit des disparus, l'émir et les 144 autres membres de la délégation ont renouvelé leurs allégeances. Quant à El Hadj Aminou Ado Bayoro, il a particulièrement sollicité les prières du khalife et de l'ensemble des guides religieux de la cité pour que sa gouvernance puisse avoir un succès éclatant.



Le Khalife lui a promis de consolider cette relation et prié pour ses hôtes...