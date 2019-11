Médina Baye : L'eau ne coule plus des robinets.

En ce jour de Gamou, la demande en eau s'accentue d'heure en heure dans la cité religieuse. Toutefois, la remarque est que l'eau ne coule plus des robinets depuis hier à Médina Baye, notamment dans certains quartiers de Kaolack tels Sam, Médina Mbaba etc...



En dépit des citernes d'eau qui viennent ravitailler de temps en temps certaines maisons, le déficit est devenu insupportable pour les fidèles qui ne savent plus à quel point d'eau se vouer.



La situation est devenue également intenable pour certains qui quittent d'ailleurs la cité religieuse pour aller chercher de l'eau dans les localités environnantes...