Médina Baye/ Korité 2024: Le khalife Serigne Mahi Niass félicite le nouveau gouvernement et invite les populations à cultiver les bonnes relations...

À l'instar des autres régions du Sénégal, la communauté musulmane de Médina Baye à Kaolack a sacrifié à la traditionnelle cérémonie de prière de l'Aïd el fitr. Après le sermon de l’imam Cheikh Mahi Cissé( porte-parole) qui a tourné autour des enseignements de l'islam dans les bonnes pratiques religieuses, il a invité les populations à davantage se rapprocher de leur seigneur à travers leurs actes.







Le Khalif de Médina Baye, Serigne Mahi Niass a quant à lui dans sa déclaration prié pour la paix et la prospérité du pays. Selon lui, « il est important de s’entraider, de cultiver les bonnes relations entre frères de même religion et citoyens de même nation ». Il est revenu sur les dérives dans les réseaux et le manque de respect des uns envers les autres. Il a tenu à rappeler à nos concitoyens l’intérêt exclusif de jouer leurs partitions dans la consolidation de la paix et de la stabilité. « Rien n’est éternel, toute vie a une fin un jour ou l’autre. Le jour du jugement dernier, chacun répondra de ses propres actes», dit-il, invitant ainsi, les populations à adopter le droit chemin. Serigne Mahi Niass a remercié le préfet de Kaolack pour son soutien et félicité le nouveau gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye, avant de prier pour qu’il réussisse sa mission.