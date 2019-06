Médina Baye/ Korité 2019 : Le khalife général a prié pour le pays

En ce jour de Korité, l'imam de la grande mosquée de Médina Baye a dirigé la prière, en présence du khalife général, Cheikh Ahmed Tidiane El Hadj Ibrahima Niass et l'ensemble des fils et petits fils de Mawlana Cheikh Al Islam.



Après le sermon de l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, qui est revenu sur l'importance de la Zakat, en ce mois béni de ramadan, le khalife général, Papa Cheikh, a pour sa part prié pour que les musulmans du monde, en particulier ceux du Sénégal puissent vivre dans la paix et la prospérité.



Cheikh Ahmed Tidiane El hadji Ibrahima Niass n'a pas aussi oublié dans ses prières l'ensemble des confréries religieuses basées au Sénégal, ainsi que le président Macky Sall et son gouvernement...