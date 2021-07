Médina Baye : Invité d'honneur du Gamou de Serigne El Hadj Ousseynou Niass, Dethié Fall reçu par le Khalife.

Dethié Fall était ce samedi, à Médina Baye. Il répondait ainsi à une invitation au Gamou de Serigne El-Hadj Ousseynou Niass à Médina Baye.



L’ancien Rewmiste, dans la foulée, a été reçu par le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahy Ibrahim Niass. « J’en ai profité aussi pour rendre visite à l’Imam de la grande mosquée Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, à Cheikh Abdallahi Niass Ibn El Hadj Ousseynou Niass et au chef de quartier M. Barham Niass », a-t-il fait savoir.



De forts moments de recueillement et de prières « pour notre projet d’un Sénégal vers le progrès, dans la stabilité et la convivialité », a ajouté Dethié Fall . Il a aussi vivement remercié ses hôtes de l’accueil à lui réservé...