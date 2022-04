Médina Baye : El Hadj Malick Kâ remporte le prix international Cheikh Ibrahim Niass.

La 9 ème édition du prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du saint coran a vécu.



Plusieurs participants venus d'horizons divers ont pris part à cette compétition en présence de la famille de Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass dont le Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass et l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé.



Des autorités religieuses et coutumières sont également venues des quatre coins du monde dont le représentant du Khalife de Médina Baye au Nigéria.



L'organisation de ce prix a permis une fois de plus aux participants de montrer leur maîtrise du Coran et au finish la mise de 10 millions de fcfa a été remportée par le jeune El Hadj Malick Kâ.