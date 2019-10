Médina Baye : Cérémonie officielle de la nuit dénommée " Leylatul Katmiya"

Les rideaux sont tombés sur la nuit dédiée à Cheikh Ahmad Al Tijani.



À Médina Baye, une cérémonie officielle qui a clôturé le programme de ladite nuit, a vu la présence du gouverneur de la région de kaolack, Alioune Badara Mbengue, de l'imam de la grande mosquée de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, du khalife de la famille Dème, de Serigne Mouhamadou Kabir Dème, des petits fils de Cheikh Al Islam etc...



Cet événement religieux a permis entre autres de revisiter la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmad Al Tijani, et celles de Serigne Assane Dème...