Médina Baye : Célébration de la ziarra internationale dédiée à Serigne Aliou Cissé.

Premier khalife désigné de Cheikh al Islam, Serigne Aliou Cissé est né en 1906 au village de Diossong.



Situé dans le Département de Foundiougne (région de Fatick), ce villge fut fondé par son grand-père maternel, Samba Thiané Cissé. Cet homme aux qualités exceptionnelles d’éducateur et d’une piété irréprochable, fut un grand « mouqaddam » de la Tarîqa Tidiane. Il consacra toute sa vie à l’éducation et aux activités agricoles et pastorales de subsistance.



Samba Thiané Cissé et El Hadj Abdoulaye Niass étaient ses camarades de promotion, pour avoir fréquenté, durant une certaine période de leur cursus de formation, la même école (daara). C’est pourquoi, des relations amicales marquées par de régulières visites de courtoisie existaient entre les deux.



Par une dévotion totale envers Allah, le Tout Puissant, il eut la chance de «voir le Prophète Mohammed (PSL)» à trois reprises. Parmi les différents lieux de sa rencontre avec le Prophète, il y a un site qui se trouve entre la ville de Sokone et le village de Diossong. Cet endroit, actuellement bien aménagé comme lieu de culte, reçoit régulièrement des visiteurs. Le plus gros contingent des pèlerins provient du Nigéria.



De 1975 à 1982, Serigne Aliou Cissé occupait deux fonctions : celles de Khalife de Baye Niass et imam de la grande mosquée de Médina Baye. Il fut remplacé par son fils, Imam Hassan Cissé (Imam de la Grande mosquée). Il est le père de l'actuel imam, Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, du porte parole, Cheikh Mahi A. Cissé etc...



Aujourd'hui, Médina Baye se souvient de ce grand homme à travers une ziarra internationale qui réunit des fidèles venus des 04 coins du monde dont les États-Unis d'Amérique...