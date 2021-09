Ce samedi 25 septembre 2021 est célébré la nuit du "katmiya", communément appelée " Laylatul Katmiya". La cité religieuse de Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass célèbre la nuit dans laquelle Seydina Cheikh Ahmad Al-Tijani est entré dans le rang suprême de "Al-Qutb Al-Maktum".



Aujourd'hui, les membres de la famille de Thierno Assane Dème qui poursuivent les bonnes œuvres de leur père, organisent une nuit de célébration et de rappel du rôle majeur que le guide religieux a joué dans la voie de l'islam.



À cette occasion, Serigne Abdoul Bakhi Dème a pris la parole pour se prononcer sur la situation du pays, notamment en cette période de Covid.



Selon lui, le monde est aujourd'hui durement impacté par la pandémie. Et cette situation se reflète davantage sur le panier de la ménagère avec la hausse des denrées alimentaires.



Pour résoudre cette équation, Serigne Abdoul Bakhi Dème préconise le retour à la terre pour booster l'économie. Ses propositions : La création de banques agricoles et la mise à disposition à temps des engrais...