Médina Baye : Aminata Touré octroie 2 tonnes de riz et 5 bœufs au Khalife Serigne Cheikh Mahi Ibrahim Niass.

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Touré, a envoyé une importante délégation à Médina Baye pour les besoins du maouloud international qui sera célébré dans la cité de Cheikh Ibrahima Niass. La délégation dirigée par des conseillers, chargés de mission et des responsables politiques dont Abdoulaye Diop, a octroyé au nom de la présidente du Cese, un important appui alimentaire au Khalife Serigne Cheikh Mahi Ibrahim Niass. Il s’agit de 2 tonnes de riz et 5 bœufs.