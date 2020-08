Médina Baye : 400 éléments de la Croix Rouge dans le dispositif.

La Croix Rouge sénégalaise a mis les bouchées doubles en décidant de déployer 400 éléments avant, pendant et après la cérémonie funéraire.



Cet après-midi à partir de 15 heures, 150 éléments seront envoyés chez les guides religieux pour assurer les visites à domicile.



Et demain matin, 50 autres éléments viendront renforcer les premiers. Déjà, les 150 d'aujourd'hui vont mettre en place un dispositif de lavage des mains et de distribution de masques.



Dans la même journée c'est-à-dire dans l'après-midi, 200 autres viendront en renfort lors de l'inhumation. Ce qui fait un total de 400 éléments...