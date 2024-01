L’ancien ministre de l’intérieur Aly Ngouille réclame : « Nous tenons à ce que le processus et le calendrier électoral soient respectés »

L’ancien ministre de l’intérieur Aly Ngouille qui, il y a quelques mois était dans le gouvernement du Premier ministre Amadou Bâ, se retrouve aujourd’hui face au régime ! Ironie du sort, il vient en tant qu’ancien ministre chargé de l’organisation des élections, déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel pour dénoncer « les irrégularités » dans le processus du parrainage. « Quelqu’un qui n’a jamais changé de lieu de vote et qui a toujours voté, on ne peut en aucune raison dire qu’il n’est pas dans le fichier » s’indigne l’ancien ministre de l’intérieur qui n’exclut pas le fait que « cette situation liée au parrainage soit intentionnelle ».







Aly Ngouille Ndiaye plaide pour que le fichier soit réactualisé car, « c’est sur la base de ce document qui contient plus de 7 millions d’électeurs que le nombre de parrains doit être déterminé ». Le candidat qui par ailleurs, doit compléter 1094 parrains s’attend à un processus électoral respecté mais au delà de toutes ces irrégularités notées dans le système de parrainages, un calendrier électoral aussi, respecté.