Médicaments génériques : Biogaran pour démocratiser l’accès aux soins.

Biogaran au Sénégal va contribuer à la démocratisation de l’accès aux soins de santé et de qualité et lutte par ricochet contre la prolifération des médicaments contrefaits en Afrique, selon le ministère de la santé. Cette implantation s'inscrit dans la logique de cet enjeu de santé publique afin d'élargir l'offre de médicaments et de contribuer à la réduction des prix pendant que des efforts sont consentis pour lutter contre les médicaments contrefaits qui font chaque année 100.000 décès en Afrique subsaharienne, selon l'OMS...