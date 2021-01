Médias : Rfi lance de nouveaux programmes en langues africaines.

La Radio France Internationale (Rfi) a procédé ce jeudi 14 janvier au lancement officiel d'un nouveau programme en langues africaines, notamment le fulfulde (peulh) et le mandenkan (mandingue). La cérémonie de lancement de la nouvelle initiative s'est faite à travers une conférence de presse en ligne où quelques 300 journalistes étaient connectés à travers une quinzaine de pays. La radio du monde innove grâce à cette offre éditoriale en Afrique. Le projet est financé par l'Agence Française de Développement en collaboration avec France Médias Monde. Il s’agit pour la présidente-directrice générale de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse de renforcer l’accès à une information fiable et indépendante en Afrique de l’Ouest et Centrale avec une rédaction d’une trentaine de journalistes basée à Dakar, respectant la parité femme homme, pour deux heures d’antenne quotidiennes dans chaque langue et une radio de proximité.

Pour développer cette nouvelle offre en Afrique, la Rfi a procédé à une sélection dans 6 pays de la région.

« Pour les 80 millions de locuteurs, au total, de mandenkan ou de fulfulde, cela représente l’opportunité d’avoir un condensé de RFI dans sa langue maternelle. Et donc c’est aussi un signe de reconnaissance. Nous, qui travaillons en permanence avec l’Afrique, comment peut-on appréhender le continent sans parler les langues qui structurent ce continent et les cultures de ce continent ? Je pense que cela leur permettra d’avoir accès à une information équilibrée, qui est à la fois de proximité, mais aussi ouverte sur le monde » a confié Marie-Christine Saragosse. Ces nouveaux programmes en langues locales seront diffusés dans la grande région sahélienne. Plus d’une dizaine de pays vont être couverts avec quelques 28 émetteurs FM. « Au sein des programmes de RFI en français, on va décrocher par demi-heure, tantôt en mandenkan, tantôt en fulfulde, selon les zones. Il y a 125 radios partenaires. Des radios communautaires, des radios de toute la zone, des radios rurales, sont partenaires et vont pouvoir reprendre ces productions. Et puis bien sûr, il y a le numérique, parce qu’on vise les jeunes et d’ailleurs ils sont très présents. Donc tout sera dans l’univers numérique » a soutenu la PDG de France médias monde, Marie-Christine Saragosse. Au-delà de l'information dans les éditions, l'offre touche répond à un ensemble de rubriques notamment à des émissions spécifiques de la Rfi comme « Sur le chemin de l’école », « Échos de campagne », « Priorité santé », « Appel sur l’actualité », « 7 milliards de voisins » entre autres. L'idée, explique Marie-Christine Saragosse, est d'arriver à faire participer les citoyens qui parlent ces 2 langues, à l'élaboration du contenu.