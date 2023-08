Médias : Les travaux des assises nationales lancés ce jeudi

Ce sont six commissions et un comité exécutif qui se chargent de mener les travaux pendant 3 mois pour aboutir à des conclusions sur les assises nationales de la presse au Sénégal. La coordination des associations de la presse représentée par le président du CDEPS, Mamadou Ibra Kane, a assisté au lancement par le ministre de la communication et des télécoms, Me Moussa Bocar Thiam qui reste attentif aux conclusions de ces assises. Celles-ci enregistrent la participation de plusieurs acteurs notamment de la presse et de la société civile. Au terme des travaux, les différentes commissions vont présenter les conclusions après avoir fait le diagnostic des maux qui gangrènent ce secteur.