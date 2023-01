Médias : La vague de débauchage du Groupe Leral emporte Birahim Birahim, démissionnaire de Sen tv et Zik-Fm

On en sait un peu plus sur la destination du journaliste Birahim Touré qui a démissionné du groupe D-Médias. L’ancien rédacteur en chef de Sen Tv n’aura pas tardé à trouver un accord avec le directeur de l’administration générale du groupe Léral, Dame Dieng. Ce dernier, qui cède cette place à Michaelou Ba, porte le journaliste Pape Birahim Touré à la direction générale de la radio Léral Fm qui est disponible dans 5 régions du Sénégal (Dakar 96.1, Mbacké - Touba et Diourbel 87.8 ; Kaolack 100.4 ; Ziguinchor 93.1).Directeur de l’information de Léral Tv, le fils de Diadji Touré, ancien présentateur de journal à la Rts, très connu du milieu de l’audiovisuel, vient ainsi participer au rayonnement que Dame Dieng veut impulser au Groupe Léral Médias.En changeant de visage, le groupe Leral débauche également Ousmane Wade, journaliste reconnu de Walf Grand place qui devient l’administrateur de leral.net et Mme Touré, responsable des ressources humaines.