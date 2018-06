Médias : Baba Hamdy lance le concept "Senegal Best Voice"

Il s’agit d’un projet qui vise à détecter et aider les talents en herbe. Une émission de télé-réalité qui sera bientôt sur le petit écran. L’objectif pour Baba Hamdy, l’initiateur de ce projet, est de faire la promotion de ces jeunes à la recherche effrénée de producteur. « Il n’est pas normal q’un pays de 15 millions d’habitants ne puisse avoir que 3 artistes qui émergent », a t-il déclaré.



Même si l’objectif était de retenir 20 candidats, mais au finish, avec le rush des postulants au début, 28 ont été finalement retenus. Ces 28 postulants devront entrer en studio pour interpréter chacun une chanson choisie par les organisateurs, deux jours avant la séance de studio.



En quart de finale, demi-finale et finale, les prestations se feront en live, avec le soutien d’un orchestre. Au final, seuls deux candidats resteront en lice. Le gagnant sera formé en Espagne et empochera la somme de 1.500.000 Fcfa et une production de mille mélodies avec des clips et prendre ainsi des cours de voix accélérés.



A la question de savoir si le "Sénégal Best Voice" est venu pour concurrencer "Sen petit Gallé", l’artiste rétorque : « c’est une concurrence honnête et loyale! »